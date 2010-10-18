В Краснодарском крае России — день траура по жертвам наводнения

Из-за ливневых дождей вышли из берегов две горные реки, которые в считанные минуты буквально накрыли 22 населенных пункта Туапсинского района.

По последним данным, погибли 14 человек. 8 числятся пропавшими без вести. Частично или полностью разрушены 1,5 тысячи домов. Несколько населенных пунктов до сих пор остаются без света, там подключают временные источники питания.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Также объявлено новое штормовое предупреждение. В ближайшие двое суток уровень воды в реках может подняться до опасных отметок и даже превысить их.