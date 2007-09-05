В Краснодаре зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Беларусь ввела запрет на ввоз птицы, кормов и кормовых добавок из Краснодарского края.

В этом российском регионе зафиксирована вспышка птичьего гриппа. На местной птицефабрике сожжено 24 тысячи кур из корпуса, где был выявлен вирус. Вопрос о судьбе остального поголовья, это еще 160 тысяч птиц, - решается. Доступ в корпус для людей закрыт.

Как сообщалось, на птицеферме "Лебяжье-Чепигинское" от заболевания пало 410 кур. Патологоанатомическое исследование подтвердило наличие у них вируса H5N1. Ранее падеж домашней птицы был зарегистрирован в январе на трех подворьях Краснодарского края.

