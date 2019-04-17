В Костюковичском районе трактор перевернулся при буксировке грузовика

Новости Беларуси. В Костюковичском районе при буксировке грузовика пострадал водитель трактора.

По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, авария произошла днем 16 апреля. За рулем трактора МТЗ находился 48-летний мужчина. Трактор буксировал на гибкой сцепке автомобиль ГАЗ с неработающим двигателем. Грузовик, двигаясь с уклона, начал превышать скорость движения буксирующего трактора.

В результате автомобиль выехал на встречную полосу, обогнал трактор, который занесло и опрокинуло на проезжей части.