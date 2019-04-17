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В Костюковичском районе трактор перевернулся при буксировке грузовика

17 апреля 2019 14:03
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Новости Беларуси. В Костюковичском районе при буксировке грузовика пострадал водитель трактора.  

По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, авария произошла днем 16 апреля. За рулем трактора МТЗ находился 48-летний мужчина. Трактор буксировал на гибкой сцепке автомобиль ГАЗ с неработающим двигателем. Грузовик, двигаясь с уклона, начал превышать скорость движения буксирующего трактора.   

В результате автомобиль выехал на встречную полосу, обогнал трактор, который занесло и опрокинуло на проезжей части.   

В Костюковичском районе трактор перевернулся при буксировке грузовика -1

Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

В ДТП пострадал водитель трактора. Мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом нижней трети голени обеих ног и посттравматическим шоком.  

По факту ДТП проводится проверка.   

В начале марта в Осиповичском районе фура столкнулась с перевозившим бревна трактором (читать далее).  

# Авария в Могилевской области # происшествия

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