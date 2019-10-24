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В Кормянском районе мужчина хранил на чердаке дома более килограмма марихуаны

24 октября 2019 09:45
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Новости Беларуси. В Кормянском районе местный житель хранил на чердаке дома марихуану.

По информации УВД Гомельского облисполкома, сотрудники наркоконтроля получили сообщение о хранении марихуаны у 18-летнего молодого человека. Он ранее был судим за хулиганство, кражу и незаконный оборот наркотиков.

В Кормянском районе мужчина хранил на чердаке дома более килограмма марихуаны-1

Фото: УВД Гомельского облисполкома

18 сентября сотрудниками РОВД в ходе оперативно-разыскных мероприятий было обнаружено 1185 грамм вещества на чердаке двухэтажного многоквартирного дома, в котором проживал подозреваемый. Оно было разложено на картон и пленку. Экспертиза установила, что вещество является опасным наркотическим средством — марихуаной.

В Кормянском районе мужчина хранил на чердаке дома более килограмма марихуаны-4

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Также сообщается, что в нежилом доме в деревне Вощанки было обнаружено еще немного вещества. Туда парень приходил для употребления каннабиса. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК Республики Беларусь.

Недавно в Минске мужчина нашел наркотики в каршеринговой машине. Закладки были обнаружены еще в двух автомобилях — здесь подробнее.

В Кормянском районе мужчина хранил на чердаке дома более килограмма марихуаны-7

Фото: УВД Гомельского облисполкома

В Кормянском районе мужчина хранил на чердаке дома более килограмма марихуаны-9

Фото: УВД Гомельского облисполкома

В Кормянском районе мужчина хранил на чердаке дома более килограмма марихуаны-11

Фото: УВД Гомельского облисполкома

В Кормянском районе мужчина хранил на чердаке дома более килограмма марихуаны-13

Фото: УВД Гомельского облисполкома

В Кормянском районе мужчина хранил на чердаке дома более килограмма марихуаны-15

Фото: УВД Гомельского облисполкома

# Наркотики # происшествия

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