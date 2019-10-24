В Кормянском районе мужчина хранил на чердаке дома более килограмма марихуаны

По информации УВД Гомельского облисполкома, сотрудники наркоконтроля получили сообщение о хранении марихуаны у 18-летнего молодого человека. Он ранее был судим за хулиганство, кражу и незаконный оборот наркотиков.

18 сентября сотрудниками РОВД в ходе оперативно-разыскных мероприятий было обнаружено 1185 грамм вещества на чердаке двухэтажного многоквартирного дома, в котором проживал подозреваемый. Оно было разложено на картон и пленку. Экспертиза установила, что вещество является опасным наркотическим средством — марихуаной.

Также сообщается, что в нежилом доме в деревне Вощанки было обнаружено еще немного вещества. Туда парень приходил для употребления каннабиса. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК Республики Беларусь.