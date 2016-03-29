В Кореличском районе 50-летний мужчина сжигал мусор на участке и лишился собственного дома

Новости Беларуси. Около 300 случаев возгорания травы и кустарников зарегистрировано в Беларуси с начала весны. Большинство из них – на юге страны. Огонь нередко уничтожает жилые дома и хозяйственные постройки.

В Кореличском районе в Гродненской области 50-летний хозяин сжигал мусор на участке и лишился собственного дома. Мужчина развел костер слишком близко к строению. Когда понял роковую оплошность, искра попала уже на крышу. В считанные минуты человек остался без жилья.

Но, несмотря на очевидное горе, штраф мужчине все-таки придется заплатить. За нарушение требований пожарной безопасности ему грозит до 10,5 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.