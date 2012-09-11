В Кореличском районе 49-летний мужчина утонул вместе с угнанным трактором

Новости Беларуси. В деревне Дорогово Гродненской области 49-летний местный житель утонул вместе с угнанным трактором.

По предварительным данным на участке гравийной дороги вдоль озера водитель не справился с управлением. Трактор опрокинулся и съехал в водоём. Вероятнее всего, мужчина выпал из кабины и оказался под машиной, выбраться из неё самостоятельно мужчина не смог. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, несколько лет назад мужчина был лишен водительских прав за управление в нетрезвом виде.



В каком физическом состоянии находится погибший во время трагедии, пока неизвестно. По словам односельчан, накануне мужчина поминал своего брата в связи с 40 днями со дня смерти. Также неизвестными остаются причины угона транспортного средства. Обстоятельства происшествия выясняются.

Аналогичная трагедия произошла 3 сентября в Черкасской области Украины. 44-летний водитель перевозил на тракторе с прицепом корм для скота сельхозпредприятия. Водитель не справился с управлением, в результате чего трактор съехал с дамбы в пруд.

Сергей Щербак, сотрудник спасательной службы Украины:

Мужчина ехал на тракторе МТЗ-80 и вез в прицепе зеленый корм скоту местного хозяйства. Сверху под действием груза машина двинулась по грунтовой дороге. По кривым следам на скользкой траве видно, что водитель тормозил. Но так остановить трактора и не смог. Трактор свалился в воду с самого мостика. Сверху на кабину упал прицеп. Шансов не было, глубина метра три. Странное стечение обстоятельств, что трактор рухнул именно с мостика в самой глубокой точке, ведь сунулся метров 20 над обрывом, где вообще нет воды.