В Копыльском районе женщила сжигала мусор и попала в больницу

Новости Беларуси. Дачный сезон для обладательницы летнего домика в Копыльским районе начался на больничной койке.
Женщина получила ожоги лица во время сжигания мусора у себя на усадьбе.
Почувствовав себя плохо, она обратилась за медицинской помощью.
В результате была госпитализирована.
Сотрудники МЧС напоминают: выжигать растительность категорически запрещено. Во время наведения порядка на приусадебных участках лучше предпочесть сбор и вывоз мусора в специально отведенные места, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.