В Копыльском районе женщила сжигала мусор и попала в больницу

Новости Беларуси. Дачный сезон для обладательницы летнего домика в Копыльским районе начался на больничной койке.

Женщина получила ожоги лица во время сжигания мусора у себя на усадьбе.

Почувствовав себя плохо, она обратилась за медицинской помощью.

В результате была госпитализирована.

Сотрудники МЧС напоминают: выжигать растительность категорически запрещено. Во время наведения порядка на приусадебных участках лучше предпочесть сбор и вывоз мусора в специально отведенные места, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.