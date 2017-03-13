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В Копыльском районе женщила сжигала мусор и попала в больницу

13 марта 2017 14:56
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Новости Беларуси. Дачный сезон для обладательницы летнего домика в Копыльским районе начался на больничной койке.

Женщина получила ожоги лица во время сжигания мусора у себя на усадьбе.

Почувствовав себя плохо, она обратилась за медицинской помощью.

В результате была госпитализирована.

Сотрудники МЧС напоминают: выжигать растительность категорически запрещено. Во время наведения порядка на приусадебных участках лучше предпочесть сбор и вывоз мусора в специально отведенные места, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Несчастный случай

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