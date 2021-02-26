В Копыле 20-летний парень получил ожоги во время пожара в жилом доме

Новости Беларуси. 20-летний парень получил ожоги во время пожара в Копыле. Пострадавший доставлен в больницу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар возник в доме на улице Жилуновича. Покидая дом, мужчина получил ожоги спины. Огонь разрушил крышу и повредил имущество.

Причина возгорания выясняется. Один из вариантов – неосторожное обращение с огнем при растопке печи.