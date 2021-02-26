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В Копыле 20-летний парень получил ожоги во время пожара в жилом доме

26 февраля 2021 14:23
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Новости Беларуси. 20-летний парень получил ожоги во время пожара в Копыле. Пострадавший доставлен в больницу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Копыле 20-летний парень получил ожоги во время пожара в жилом доме-1

Пожар возник в доме на улице Жилуновича. Покидая дом, мужчина получил ожоги спины. Огонь разрушил крышу и повредил имущество.

Причина возгорания выясняется. Один из вариантов – неосторожное обращение с огнем при растопке печи.   

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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