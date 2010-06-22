Прямой эфир

В Конго обнаружены обломки пропавшего самолета с бизнес-элитой Австралии

22 июня 2010 12:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Все 11 человек на борту, в том числе один из богатейших людей Австралии Кен Толбот и члены совета директоров горнодобывающей компании погибли.

Причина крушения пока не установлена. Самолет пропал с экранов радаров в субботу, через 25 минут после вылета из Камеруна.

В Конго обнаружены обломки пропавшего самолета с бизнес-элитой Австралии

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наводнение на юге Китая вынудило покинуть свои дома 2 миллиона человек
22 июня 2010 12:46

Наводнение на юге Китая вынудило покинуть свои дома 2 миллиона человек

22 июня 2010 12:40

Мощное наводнение на северо-востоке Бразилии: стихию вызвали сезонные проливные дожди

21 июня 2010 16:03

Кыргызстан: в стране вновь звучат выстрелы