В Конго обнаружены обломки пропавшего самолета с бизнес-элитой Австралии

Все 11 человек на борту, в том числе один из богатейших людей Австралии Кен Толбот и члены совета директоров горнодобывающей компании погибли.

Причина крушения пока не установлена. Самолет пропал с экранов радаров в субботу, через 25 минут после вылета из Камеруна.