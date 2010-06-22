В Конго обнаружены обломки пропавшего самолета с бизнес-элитой Австралии

Причина крушения пока не установлена. Самолет пропал с экранов радаров в субботу, через 25 минут после вылета из Камеруна.
Всего от стихии пострадали 25 миллионов жителей Поднебесной, 175 погибли.
Больше всего пострадали штаты Алагоас и Пернамбуко - потоки воды и оползни полностью смыли с лица земли несколько деревень.
Утром в селе неподалеку от города Ош при перестрелке военных с жителями погибли два человека, около 20 ранены.
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