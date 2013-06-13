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В Колорадо сгорело более 3 тысяч гектаров леса и около сотни жилых домов

13 июня 2013 06:25
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Новости США. Крупные лесные пожары бушуют в американском штате Колорадо. Сгорело уже более 3 тысяч гектаров леса и около сотни жилых домов. Пламя распространяется очень быстро из-за сильной жары, низкой влажности и порывистого ветра.

В бедствующем регионе объявлена принудительная эвакуация. Свои дома покинули более 7 тысяч местных жителей.

В тушении пожаров участвуют вертолеты и воздушный танкер. Однако справиться со стихией не удается.

Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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