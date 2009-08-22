В колодце придавило человека

Житель деревни Лабы Воложинского района Б. решил выкопать колодец в своем дворе. Грунт поднимал с помощью специального устройства. Все бы и дальше шло гладко, если бы не камень, лежавший неподалеку. Веревка зацепилась за булыжник, он стал потихоньку двигаться к краю сооружения... и упал прямо в колодец — на мужчину. Несчастный оказался в заточении на пятиметровой глубине.— Самостоятельно выбраться пострадавший не смог, — рассказывает пресс–секретарь Минского областного управления МЧС Анастасия Клебан. — Спасатели, приехавшие на помощь, быстро нашли выход из положения. Они обвязали булыжник веревкой и приподняли его. Через несколько минут пострадавший уже был на поверхности.
С переломом лодыжки и повреждением голени Б. доставили в больницу, сообщает «СБ-Беларусь сегодня».