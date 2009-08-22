В колодце придавило человека

Актер Олег Гарбуз стал жертвой минского потопа

Новый автомобиль известного актера в первый же день покупки получил гидроудар в результате июльского потопа. Однако страховая кампания не спешит оплачивать ремонт стоимостью 10.000 долларов, несмотря на договор “Полное “АвтоКАСКО”.