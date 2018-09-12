Прямой эфир

В Кобринском районе грузовик врезался в дерево: водителя деблокировали

12 сентября 2018 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Кобринском районе грузовой автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

По информации МЧС, авария произошла вечером одиннадцатого сентября. Водитель грузовика МАЗ не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. Транспортное средство принадлежит ОАО города Барановичи.

Из кабины автомобиля сотрудниками МЧС был деблокирован 48-летний водитель. Его с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

В начале сентября Минске грузовик врезался в стоявший на остановке автобус с пассажирами (читать далее).  

# Авария в Брестской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Отказали тормоза. Автобус и два легковых автомобиля столкнулись на проспекте Жукова в Минске
11 сентября 2018 20:55

Отказали тормоза. Автобус и два легковых автомобиля столкнулись на проспекте Жукова в Минске

Грозит срок до 15 лет. 27-летний гражданин России задержан по подозрению во взломе банкоматов в Минске
11 сентября 2018 20:39

Грозит срок до 15 лет. 27-летний гражданин России задержан по подозрению во взломе банкоматов в Минске

Мужчины получили ожоги 2-й и 3-й степени. В Логойском районе взорвался мини-завод по производству самогона
11 сентября 2018 19:47

Мужчины получили ожоги 2-й и 3-й степени. В Логойском районе взорвался мини-завод по производству самогона