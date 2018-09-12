В Кобринском районе грузовик врезался в дерево: водителя деблокировали

Новости Беларуси. В Кобринском районе грузовой автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

По информации МЧС, авария произошла вечером одиннадцатого сентября. Водитель грузовика МАЗ не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. Транспортное средство принадлежит ОАО города Барановичи.

Из кабины автомобиля сотрудниками МЧС был деблокирован 48-летний водитель. Его с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.