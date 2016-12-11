В Кобринском районе фура сбила женщину, водитель скрылся

Новости Беларуси. За рулем фуры Scania, как позже установили правоохранители, находился 25-летний водитель. Его задержали в результате плана «Перехват».

Авария произошла в субботу около 7 утра на автодороге Брест-Минск.

Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. Известно, что все случилось на неосвещенном участке дороги. С множественными переломами костей черепа, внутренним кровоизлиянием головного мозга и другими травмами пешеход доставлена в больницу.

Как рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома, водитель фуры Scania – житель Клецка. Он работает шофером на частном предприятии.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье за оставление в опасности.

Напомним, в начале года белорусов шокировали подробности аварии в Минском районе. Водитель скрылся с места ДТП, бросив пострадавшего ребенка в машине (здесь подробнее).