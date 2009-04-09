В Кобрине убили учителя

Добычей напавших стал учительский мобильный телефон и 650 рублей.

Около часу ночи учитель труда возвращался домой. Здесь ему перешли дорогу двое. После этой встречи 43-летнего мужчину найдут мертвым. Как установит судмедэкспертиза, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.



Личности молодых людей установили. Это 17-летние учащиеся местного строительного колледжа. В учебном заведении говорить что-либо о своих подопечных отказываются. Впрочем, известно, что учились второкурсники средне. Особой жестокости в их поведении не замечали. У обоих - полные семьи.



В колледже для глухонемых, где последние несколько лет проработал погибший, до сих пор не могут поверить. Уважаемый учитель труда, добрый, отзывчивый человек никогда больше не придет на рабочее место.



Сложно поверить в жестокость учеников жене погибшего. Ведь она сама каждый день у доски.



- Я лишилась мужа, а ребенок отца. Столько лет проработав в школе, в шоке, что творится на белом свете, - говорит жена погибшего Ирина ШИТИКОВА.



Что именно произошло между учителем и подростками еще предстоит выяснить следствию.



– Возбуждено уголовное дело по статье 147, части 3-й Уголовного кодекса Республики Беларусь – это причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшие смерть, и части 3-й статьи 207 головного кодекса Республики Беларусь – разбой, – уточнил старший следователь прокуратуры Кобринского района Василий ДЕШКО.



Молодые люди арестованы и находятся в изоляторе временного содержания. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Как смириться с утратой и как сделать так, чтобы подобное никогда не повторилось? Эти вопросы здесь задавать себе будут еще долго.