В Кобрине пропала 14-летняя девушка. 9-классницу ищут вторые сутки

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, девятиклассница ушла из дома 20 января примерно в 9:00. Её мать обратилась с просьбой о помощи к сотрудникам правоохранительных органов 21 января в 1:20.

Местонахождение девушки неизвестно. С собой она взяла мобильный телефон без сим-карты. Девятиклассница может находиться в Барановичах и жить на съёмной квартире.

Сотрудники милиции призывают граждан помочь с поисками Криштафович Алены. Поделиться информацией относительно места нахождения школьницы можно по телефону 102.

В середине января в Лунинце пропали две 17-летние девушки.