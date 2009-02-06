В Кобрине кран рухнул прямо на рабочих

Авария произошла во время заливки цемента в фундамент. Стрела упала на 43-летнего мужчину. От полученных травм он скончался. На месте трагедии работает специальная комиссия.

Стройка многоквартирного дома здесь словно замерла. Вместо строителей инспекторы тщательно обследуют территорию. 21-тонная стрела вместе с ковшом и цементом рухнула прямо на рабочих. 43-летний бетонщик погиб на месте. Еще одного пострадавшего с переломом ноги увезла скорая. Рабочие шокированы случившемся. У Николая на глазах погиб друг и коллега. Дома остались две дочери.

Обстоятельства трагедии еще предстоит установить специальной комиссии. Скорее всего будет возбуждено уголовное дело. Кран выпущен на российском заводе в 2006. Техника, по словам владельцев, была в порядке.

По предварительной версии, не были соблюдены все правила техники безопасности. Есть вопросы и к крановщику. Подобные инциденты в последние годы участились. Так в марте минувшего года при падении крана в Минске погибла женщина.

Почти в 100 % случаев происшествия происходят по халатности. На технические недочеты порой закрывают глаза. В причинах сегодняшней трагедии еще предстоит разобраться. Чтобы выяснить все обстоятельства потребуется несколько недель.