Прямой эфир

В Кобрине кран рухнул прямо на рабочих

06 февраля 2009 19:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Авария произошла во время заливки цемента в фундамент. Стрела упала на 43-летнего мужчину. От полученных травм он скончался. На месте трагедии работает специальная комиссия.

Стройка многоквартирного дома здесь словно замерла. Вместо строителей инспекторы тщательно обследуют  территорию. 21-тонная стрела вместе с ковшом и цементом рухнула прямо на рабочих. 43-летний бетонщик погиб на месте. Еще одного пострадавшего с переломом ноги увезла скорая. Рабочие шокированы случившемся. У Николая на глазах погиб друг и коллега.  Дома  остались две дочери.

Обстоятельства трагедии еще предстоит установить специальной комиссии. Скорее всего будет возбуждено уголовное дело.  Кран выпущен на российском заводе в 2006. Техника, по словам владельцев, была в порядке.

По предварительной версии, не были соблюдены все правила  техники безопасности. Есть  вопросы и  к  крановщику. Подобные инциденты в последние годы участились. Так в марте минувшего года при падении крана в Минске погибла женщина. 

Почти в 100 % случаев происшествия происходят по халатности. На  технические недочеты порой закрывают глаза. В причинах сегодняшней трагедии еще предстоит разобраться. Чтобы выяснить все обстоятельства потребуется несколько недель.

 

# происшествия # Башенный кран

Другие новости рубрики

Все новости
06 февраля 2009 11:52

Утром на перекрестке улиц Жудро и Притыцкого иномарки не поделили дорогу

06 февраля 2009 11:50

Общежитие минского автомеханического колледжа загорелось сегодня утром

06 февраля 2009 08:54

Бельгийская полиция расследует обстоятельства нападения на школу в городе Льеже