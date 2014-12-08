В Кобрине 10-летний мальчик провалился под лед и утонул

Новости Беларуси. Трагедия в Брестской области. В Кобрине у городской набережной под лед «ушел» 10-летний мальчик. Очевидцами происшествия стали рыбаки, которые первыми пришли на помощь тонущему. Однако сильное течение не оставило 5-класснику шанса на жизнь.

10-летний Глеб в тот день гостил у бабушки. Ее дом расположен всего в нескольких минутах ходьбы от городской набережной. На прогулку мальчик отправился с разрешения взрослых. Но о том, что собирается идти на речку, говорят соседи, не предупредил.

Виктор, сосед:

Вот, пластиковое окно, к бабушке приехал Глеб. На речку пошел. Больше ничего не сказал. Это какой-то ужас.

Прохожие видели, как ребенок сначала бегал по берегу, потом начал кататься по льду. В какой-то момент тонкий лед под ногами 10-летнего мальчика треснул и ребенок ушел под воду. Сейчас следователи восстанавливают картину происшествия.

Владимир Метечко, начальник отделения Кобринского районного отдела Следственного комитета:

10-летний житель Кобрина гулял по льду вблизи старого моста. Так получилось, что ребенок провалился под лед и находившиеся поблизости рыбаки не смогли его спасти.

Очевидцы говорят: рыбаки на помощь утопающему мальчику пришли практически мгновенно. Мужчины пытались вытащить его на берег, протягивали шарф и палки, но под мостом, где случилась трагедия, быстрое течение.

Валерий, очевидец:

Вроде, все было нормально, промоины не было. Где-то образовалась, они и попали.

На станцию сообщение о происшествии поступило в 16.00. Уже через две минуты группа спасателей выехала на место. Но ребенка на поверхности воды уже не было.

Татьяна Лепихова, председатель Кобринской районной организации ОСВОД:

Очевидцы говорят о том, что ребенок бежал вдоль реки, провалился, еще только один раз показалась голова на поверхности воды, потом сразу ушел под лед. Водолаз под воду спустился в 16.07, в 16.10 уже тело ребенка было извлечено из воды.

Опытные педагоги говорят: лучшее воспитание – личный пример взрослых. Сегодня толщина льда даже на середине реки достигает всего 3-4 см. При этом самых «азартных» любителей подледной рыбалки не смущает даже фактическое отсутствие самого льда.

Штрафовать бесстрашных любителей подледного лова у ОСВОДа прав нет. Все, что могут сделать спасатели – предупредить. Но эффекта от таких «профилактических мероприятий» немного.

Ежегодно не просто лед, а судьбу на прочность испытывают десятки пострадавших. В 2014 году 10-летний Глеб – уже вторая жертва тонкого льда. В конце октября в Минске на строительном карьере погиб второклассник.