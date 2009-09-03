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В Китае взорвался автомобиль с химикатами

03 сентября 2009 09:41
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Погибли 18 человек, еще 10 человек получили ранения.

Взрыв произошел при разгрузке машины. За ним последовал пожар.

Начато расследование обстоятельств ЧП.

# происшествия

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