В Китае взорвался автомобиль с химикатами

Взрыв произошел при разгрузке машины. За ним последовал пожар.
Начато расследование обстоятельств ЧП.
По последним данным погибли 46 человек, более 300 ранены.
Спасатели извлекли четырех пострадавших из-под завалов обрушившегося гаража на Кожевнической улице.
Милиция задержала пенсионера из Слуцкого района Минской области, который дома хранил почти 50 кг высушенной марихуаны.
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