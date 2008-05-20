В Китае в провинции Сычуань ожидают новое разрушительное землетрясение

Об этом предупреждают сейсмологи. Возможны подземные удары силой до 8 баллов. По последним данным, жертвами землетрясения стали уже более 34 тысяч человек. В районе эпицентра стихии в уезде Вэньчуань периодически наблюдаются подземные толчки силой до 6 баллов.



Тем временем, в китайской провинции Сычуань в районе эпицентра землетрясения которое произошло неделю назад зарегистрированы два новых подземных толчка силой четыре балла. Предупреждение о повторных толчках вызвало панику у жителей. Ночью они спешно покидали свои дома. На дорогах образовались пробки, многие жители провели ночь под открытым небом.