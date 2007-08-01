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В Китае три дня 69 шахтеров находились в затопленной шахте

01 августа 2007 11:01
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Инцидент произошел утром 28 июля на угольных разработках. Из 102 находившихся в забое шахтеров 33 удалось выбраться наружу самостоятельно, остальные оказались заблокированы под землей. Только накануне спасатели наладили доставку им продовольствия и воды. Сегодня на шахте началась спасательная операция, в которой принимали участие 500 специалистов. Затопление шахты произошло в результате наводнения, вызванного проливными дождями в провинции
# происшествия

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