В Китае столкнулись два пассажирских поезда, один из вагонов упал с моста

По последним данным, в аварии погибли 35 человек. Свыше 200 — ранены.

Трагедия произошла накануне в провинции Чжэцзянь. Известно, что два скоростных поезда следовали в попутном направлении. Однако из-за удара молнии один из них остановился, следующий за ним другой экспресс буквально протаранил хвост состава. Один из вагонов упал с железнодорожного моста высотой около 30 метров, и буквально развалился на части.

Временно приостановлено движение поездов. Пассажирам возвращают билеты, а авиакомпании вводят дополнительные рейсы на наиболее загруженных направлениях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».