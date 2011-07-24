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В Китае столкнулись два пассажирских поезда, один из вагонов упал с моста

24 июля 2011 15:00
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По последним данным, в аварии погибли 35 человек. Свыше 200 — ранены.

Трагедия произошла накануне в провинции Чжэцзянь. Известно, что два скоростных поезда следовали в попутном направлении. Однако из-за удара молнии один из них остановился, следующий за ним другой экспресс буквально протаранил хвост состава. Один из вагонов упал с железнодорожного моста высотой около 30 метров, и буквально развалился на части.

Временно приостановлено движение поездов. Пассажирам возвращают билеты, а авиакомпании вводят дополнительные рейсы на наиболее загруженных направлениях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В Китае столкнулись два пассажирских поезда

В Китае столкнулись два пассажирских поезда

В Китае столкнулись два пассажирских поезда

В Китае столкнулись два пассажирских поезда

В Китае столкнулись два пассажирских поезда

В Китае столкнулись два пассажирских поезда

В Китае столкнулись два пассажирских поезда

В Китае столкнулись два пассажирских поезда

В Китае столкнулись два пассажирских поезда

В Китае столкнулись два пассажирских поезда

В Китае столкнулись два пассажирских поезда

В Китае столкнулись два пассажирских поезда

В Китае столкнулись два пассажирских поезда

В Китае столкнулись два пассажирских поезда

В Китае столкнулись два пассажирских поезда

В Китае столкнулись два пассажирских поезда

В Китае столкнулись два пассажирских поезда

# происшествия # Фотофакт

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