В Китае разгорается скандал, связанный с добавлением в продукты опасных для человека химикатов

Под подозрением - крупнейшие производители мяса. В ходе расследования выяснилось, что некоторые предприятия добавляли в корм для свиней клен-бутеролом - вещество, которое действует подобно стероидам. В результате животные росли гораздо быстрее, а вот у людей, которые употребляли такое мясо или колбасу, возникали серьёзные проблемы со здоровьем: тахикардия, скачки давления, а через какое-то время изменения на клеточном уровне, которые могли привести к сбою в иммунной системе и раку.