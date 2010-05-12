В Китае пятый случай нападения на детей за последние два месяца

12 мая еще семеро детей погибли и еще по меньшей мере 20 получили ранения в результате нападения, совершенного неизвестным на детский сад в городе Ханьчжон северокитайской провинции Шаанси, сообщает агентство AFP.

Пострадавшие доставлены в местную больницу. Пока неизвестно, задержан ли нападавший. О других деталях произошедшего также не сообщается.

30 апреля фермер Ван Юнлай (Wang Yonglai) напал с железным молотом на учеников начальной школы в восточной провинции Шаньдунь и ранил пятерых из них, после чего облил себя бензином и поджег. Преступник погиб в огне.

28 апреля мужчина, вооруженный ножом, проник в начальную школу в провинции Гуандун и ранил 18 детей и учительницу. Тогда же был казнен бывший врач Чжэнь Миньшэнь, который 23 марта после ссоры с подругой убил кинжалом восьмерых и ранил еще пятерых детей на территории школы в провинции Фуцзянь. Днем позже 46-летний Сюй Юйюань напал на детский сад в провинции Цзянсу, ранив 29 детей, двоих воспитателей и охранника.

В связи с серией нападений в стране введен режим усиленного полицейского патрулирования районов, непосредственно прилегающих к школам и детским садам. Также под особый контроль поставлены душевнобольные люди.