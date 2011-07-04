В Китае от наводнения пострадали около 4 миллионов жителей

Несколько десятков числятся пропавшими без вести. Из-за непрекращающихся проливных дождей затоплены десятки населённых пунктов. Многие здания полностью стёрты с лица земли. В пострадавших регионах работают спасатели. Огромный ущерб нанесён сельскому хозяйству. Подтоплены многие поля и пастбища, около тысячи предприятий были вынуждены остановить свою работу. Стихийное бедствие уже признанно самым сильным за последние 50 лет. Ему присвоена наивысшая — четвёртая — степень опасности.