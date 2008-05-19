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В Китае объявлен трехдневный траур по жертвам разрушительного землетрясения

19 мая 2008 13:42
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В стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. На время приостановлена эстафета олимпийского огня. Кульминационным моментом траурных дней стали три минуты тишины, которые установились над Китаем. В это время ровно неделю назад произошло землетрясение силой 8 баллов. Удар стихии привел к катастрофическим последствиям. Число жертв превысило 32 тысячи человек, еще более 220 тысяч получили травмы. Не исключено, что общее число погибших превысит 50 тысяч человек.

Между тем в провинции Сычуань сохраняется сейсмическая активность. Накануне там была зафиксирована очередная серия подземных толчков силой 6 баллов.
# происшествия

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