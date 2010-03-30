В Китае нашли под мостом тела 15 младенцев - в больнице «неправильно утилизировали мусор»

Под подозрение попали местные больницы. По предварительной версии, все младенцы скончались при родах или после родов.

Не исключено, что для того, чтобы избежать ответственности за возможную халатность, персонал больницы вынес и выбросил тела детей. В пользу этой версии говорит то, что к ноге одного из детей была привязана бирка с именем и фамилией матери, номером палаты и койки, а еще одно тело было упаковано в полиэтиленовый мешок с надписью «медицинский мусор».

Точно установить возраст детей не удается, поскольку тела подверглись сильному разложению, отмечает NEWSru.com. Однако эксперты считают, что это новорожденные младенцы. Местное управление здравоохранения, тем не менее, считает, что, скорее всего, дети родились мертвыми или же умерли в результате заболеваний в больнице сразу после рождения. Они, по словам представителя управления, рассматриваются как «медицинский мусор».

Вероятно, отметил чиновник управления, кто-то из работников больницы выбросил тела в мусорный ящик под мостом, откуда они попали в реку. Таким образом, отметил он, данный случай относится к разряду «неправильной утилизации мусора». Установить, из какой больницы тела попали в реку, пока не удалось.