В Китае казнены виновные в изготовлении меламинового молока

Вчера в Китае казнены двое обвиняемых по «меламиновому делу». Оба казненных - Чжан Юйцзюнь и Гэн Цзиньпин - были высокопоставленными менеджерами молочной компании «Саньлу».

Суд города Шицзячжуан признал их виновными в «покушении на общественную безопасность», а также в производстве и реализации поддельной либо некачественной продукции.

Всего по делу проходили 21 человек. Почти все они были приговорены либо к тюремному заключению, от нескольких лет до пожизненного, либо к смертной казни. В ходе следствия было установлено, что только в августе-сентябре 2008 года при их непосредственном участии компания произвела более 900 тонн отравленного меламином порошкового детского питания, которое почти полностью было раскуплено потребителями. Меламин в молочную продукцию китайские производители добавлялся для завышения количественного показателя белка в продукции, сообщают «Вести».

Как напоминает ИТАР-ТАСС, из-за отравления молочными продуктами, в которые производители добавляли опасный химикат меламин, умерли 6 младенцев, еще около 300 тысяч детей были вынуждены пройти курс лечения от почечных расстройств.

Китайская продукция со следами меламина была также обнаружена и за рубежом.