Прямой эфир

В Китае и Боливии пассажирские автобусы упали с большой высоты. Есть погибшие

19 октября 2012 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. В китайском городе Юнчжоу выясняют обстоятельства ДТП, в которое попал студенческий автобус. Он упал в овраг глубиной более 30 метров. В салоне было около 50 человек. Четверо погибли. Десятки получили ранения. По предварительным данным, к аварии могли привести плохие погодные условия.

Новости Боливии. Еще одна авария с участием пассажирского автобуса произошла на горном серпантине в Боливии. Здесь погибли 7 человек. Водитель на крутом повороте не справился с управлением. И автобус рухнул в ущелье глубиной более 300 метров. Трагедия произошла на шоссе, которое пользуется дурной славой. За обилие горных серпантинов с большим перепадом высот трассу называют «Дорогой смерти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Аварии в Китае

Другие новости рубрики

Все новости
19 октября 2012 06:52

В минской квартире при попытке сделки задержаны торговцы наркотиками

18 октября 2012 17:39

На улице Освобождения в Минске сгорело здание бывшего военкомата. Один человек погиб

18 октября 2012 16:42

Всеобщая забастовка в Греции закончилась массовыми беспорядками. Более 100 человек задержаны, 1 погиб