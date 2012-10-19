В Китае и Боливии пассажирские автобусы упали с большой высоты. Есть погибшие

Новости Китая. В китайском городе Юнчжоу выясняют обстоятельства ДТП, в которое попал студенческий автобус. Он упал в овраг глубиной более 30 метров. В салоне было около 50 человек. Четверо погибли. Десятки получили ранения. По предварительным данным, к аварии могли привести плохие погодные условия.

Новости Боливии. Еще одна авария с участием пассажирского автобуса произошла на горном серпантине в Боливии. Здесь погибли 7 человек. Водитель на крутом повороте не справился с управлением. И автобус рухнул в ущелье глубиной более 300 метров. Трагедия произошла на шоссе, которое пользуется дурной славой. За обилие горных серпантинов с большим перепадом высот трассу называют «Дорогой смерти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.