В Киргизии выясняют причины крушения пассажирского самолёта "Боинг-737"

Лайнер, летевший накануне из Бишкека в Тегеран, разбился вскоре после взлёта. По официальным данным, на борту находились 90 пассажиров и членов экипажа. 68 человек погибли.

Среди выживших — члены экипажа, которые, как рассказывают очевидцы, лично выводили раненых пассажиров из горящего салона. На борту самолета в основном находились граждане Киргизии и Ирана. Также среди пассажиров были граждане Турции, Канады, Китая и Казахстана.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. В качестве возможной причины катастрофы следствие рассматривает технические неисправности. Вместе с тем известно, что всего 2 месяца назад полное тестирование лайнера показало: он абсолютно исправен. Точные причины катастрофы назовут после расшифровки "черных ящиков". Завтра в стране - день траура по погибшим в авиакатастрофе.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Кыргызской Республики Курманбеку Бакиеву, а также родным и близким погибших в результате авиакатастрофы в Бишкеке. Александр Лукашенко выразил соболезнования и Президенту Исламской Республики Иран - Махмуду Ахмадинежду, в связи с авиапроисшествием, в результате которого погибли и иранские граждане.

"Боинги 737" падают с периодичностью раз в полгода. То, что эта модель так часто фигурирует в статистике авиакатастроф, связано, в первую очередь, с его популярностью. Каждые 5 секунд один "737-й" садится, и один взлетает. "Боинг 737-200" впервые поднялся в воздух более сорока лет назад. Модель устарела и стала нерентабельной еще в восьмидесятые. Белорусская национальная авиакомпания эксплуатирует 4 боинга. Но как нам заявили в "Белавиа" – это машины нового поколения 737-300 и 737-500.

