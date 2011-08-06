В Киеве совершено нападение на автомобиль инкассаторов. Похищено около $250 тысяч

По данным ГУМВД Украины, утром 6 августа на автомобиль инкассаторов, который принадлежит одному из коммерческих банков, напали четверо неизвестных.

Руководство киевской милиции, следственно-оперативные и экспертные группы, прибывшие на место происшествия, установили, что в Деснянском районе Киева неизвестный автомобиль столкнулся с машиной инкассаторов и заблокировал тому движение. Сразу же после этого четверо неизвестных подбежали к инкассаторскому автомобилю и заставили находившихся внутри работников банка выйти. Забрав деньги, преступники скрылись на другой иномарке.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщает ctv.by.

Возбуждено уголовное дело. Всем милицейским подразделениям Киева, а также других регионов Украины переданы приметы злоумышленников и автомобиля, на котором они скрылись. Принимаются меры по установлению и задержанию преступников.