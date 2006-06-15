В Киеве разоблачили аферистов, работавших на рынке недвижимости

Сотрудники Госслужбы по борьбе с экономической преступностью украинской столицы обнаружили, что руководство одного из обществ с ограниченной ответственностью мошенническим путем завладело деньгами 23 человек на сумму 12,5 млн. гривен - это около 2,5 млн. долларов. Деньги они брали с начала этого года якобы для инвестирования строительства жилого дома. Однако до сих пор строительство так и не началось.Против мошенников возбудили уголовное дело. Напомним, в начале февраля в Киеве разоблачена строительная афера, в результате которой руководство компании "Элита-Центр" присвоило более 100 млн. долларов, инвестированных в строительство жилья. 1,5 тыс. человек, заключивших договоры на участие в строительстве домов в разных районах Киева, так и не дождались его начала.