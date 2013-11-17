В Казани разбился пассажирский «Боинг». Погибли 52 человека

Новости России. Пассажирский «Боинг» разбился при походе на посадку в Казани. Самолёт летел из Москвы. По предварительным данным погибли все, кто находился на борту – 52 человека: 46 пассажиров и шесть членов экипажа.

Сообщение о крушении поступило в 19:25 по московскому времени.

Представитель МЧС России в интервью ИТАР-ТАСС в МЧС:

«Боинг-737-500» столкнулся с землёй при попытке ухода на второй круг.

Прогремел взрыв и начался пожар. Его уже потушили. Сейчас идёт проливка сгоревших конструкций. Лайнер принадлежит авиакомпании «Татарстан».

Пресс-служба Следственного комитета:

Проводится комплекс проверочных мероприятий, осмотр места происшествия, выясняются причины произошедшего.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, причиной катастрофы могла стать ошибка экипажа. В числе версий погодный фактор и техническая неисправность. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Для родственников погибших открыта горячая линия: 8-800-775-17-17, 8-843-227-46-50.