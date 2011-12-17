В казахском Жанаозене введен 20-дневный режим чрезвычайного положения

Новости Казахстана, Жанаозен. Президент Нурсултан Назарбаев подписал соответствующий указ для восстановления экономики города, сожженных объектов и, самое главное, для обеспечения безопасности граждан.

Накануне, в день празднования Независимости страны, в Жанаозене произошли массовые беспорядки. Дебоширы подожгли здание городской администрации, гостиницу, офис нефтяной компании; занимались мародерством, грабили банкоматы. Жертвами беспорядков, по официальным данным, стали 10 человек. Более 80 ранены. В том числе полицейские.

В МВД Казахстана сообщили, что зачинщиками беспорядков стали бывшие работники местных нефтяных предприятий, уволенные ранее после продолжительной забастовки. Порядка 70 из них задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые беспорядки в Казахстане. В городе Жанаозен уволенные нефтяники подожгли здание городской администрации, гостиницу, офис нефтяной компании. Погибли 10 человек, более 80 ранены