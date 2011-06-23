В Карелии опознаны тела 43 из 45 погибших в авиакатастрофе под Петрозаводском

Накануне для проведения этой процедуры прибыли 79 человек — родственники пассажиров и членов экипажа.

Среди погибших — и наш соотечественник. Также в скорбном списке подданный Швеции, Нидерландов и двое граждан Украины.

Пассажирский самолет Ту-134, направлявшийся из Москвы в Петрозаводск, 20 июня разбился при совершении аварийной посадки. На борту находились 52 человека, семь из них остались живы. Ведётся расследование. Причины катастрофы официально пока не названы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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