В Канаде школьница с двумя ножами напала на учеников и преподавателей

Новости Канады. В канадском городе Пикеринг ученица одной из школ напала на учеников и преподавателей. 14-летняя девочка при этом вооружилась двумя ножами. Пострадали девять человек, шестеро из них - дети. Один из раненых - в тяжелом состоянии.

Школьницу арестовали. Мотивы её поступка сейчас выясняются. Полиция опрашивает свидетелей происшествия.

Школу на время закрыли, но планируется, что уже 24 февраля занятия будут продолжены в соответствии с расписанием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.