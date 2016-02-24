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В Канаде школьница с двумя ножами напала на учеников и преподавателей

24 февраля 2016 08:11
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Новости Канады. В канадском городе Пикеринг ученица одной из школ напала на учеников и преподавателей. 14-летняя девочка при этом вооружилась двумя ножами.  Пострадали девять человек, шестеро из них - дети. Один из раненых - в тяжелом состоянии.

Школьницу арестовали. Мотивы её поступка сейчас выясняются. Полиция опрашивает свидетелей происшествия.

Школу на время закрыли, но планируется, что уже 24 февраля занятия будут продолжены в соответствии с расписанием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Нападение

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