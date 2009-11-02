В Канаде объявили в розыск телепузика

Полиция канадского города Лондон (провинция Онтарио) разыскивает человека в костюме телепузика Тинки-Винки, ограбившего женщину по дороге на празднование Хэллоуина.

По данным полиции, ограбление было совершено около полуночи. Женщина направлялась на вечеринку в центр города, когда к ней подошел мужчина ростом под метр восемьдесят в фиолетовом костюме Тинки-Винки. В руках у него был пистолет.

Телепузик забрал у своей жертвы 40 долларов и скрылся. Женщина не пострадала. Она успела запомнить приметы грабителя - по ее словам, у него были короткие черные волосы, а весил он примерно сто килограммов.

Как сообщает Lenta.ru, вскоре после ограбления полиция задержала мужчину в похожем костюме, однако он оказался не тем телепузиком. В связи с этим полицейские посетовали на то, что Хэллоуин помогает многим преступникам скрыться от стражей правопорядка.