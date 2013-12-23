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В Канаде из-за ледяных дождей без электричества на Рождество могут остаться 400 тыс. человек

23 декабря 2013 14:16
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Новости Канады. Во власти стихии оказался практически весь северо-американский континент. В Канаде ледяные дожди оставили без электроэнергии 400 тыс. человек. Без света остались и жители крупнейшего города страны - Торонто. Специалисты опасаются, что восстановить подачу электричества к Рождеству не получиться. Из-за гололедицы на дорогах парализовано дорожное движение. В нескольких аэропортах отменены несколько рейсов.

Похожая ситуация и в центральной части США. Жертвами непогоды стали 8 человек. В то же время, от разрушительных торнадо пострадал юг страны. Повреждены десятки домов, повалены деревья, порваны линии электропередачи. В аэропортах отменены сотни рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные катаклизмы

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