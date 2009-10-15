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В Калининграде объявлен режим чрезвычайной ситуации

15 октября 2009 14:47
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Накануне на город обрушился мощный ураган.

Сейчас коммунальные службы устраняют последствия разгула стихии: расчищают дороги от упавших деревьев, восстанавливают линии электропередачи. Без света до сих пор остаются 15 тысяч жителей.

А в Польше подсчитывают убытки от сильнейшего снегопада. На северо-западе страны серьезные перебои с электричеством, без света - более 150 тысяч домов. В Варшаве по-прежнему закрыты аэропорты.

Еще сложнее ситуация в Румынии. Бригады коммунальщиков работают круглосуточно, чтобы расчистить трассы от поваленных деревьев. Дорожное движение затруднено по всей стране.

# происшествия

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