В Калининграде объявлен режим чрезвычайной ситуации

Накануне на город обрушился мощный ураган.

Сейчас коммунальные службы устраняют последствия разгула стихии: расчищают дороги от упавших деревьев, восстанавливают линии электропередачи. Без света до сих пор остаются 15 тысяч жителей.

А в Польше подсчитывают убытки от сильнейшего снегопада. На северо-западе страны серьезные перебои с электричеством, без света - более 150 тысяч домов. В Варшаве по-прежнему закрыты аэропорты.

Еще сложнее ситуация в Румынии. Бригады коммунальщиков работают круглосуточно, чтобы расчистить трассы от поваленных деревьев. Дорожное движение затруднено по всей стране.