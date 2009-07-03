В Калифорнии произошла стрельба в стоматологической клинике

Молодой мужчина открыл стрельбу в стоматологической клинике калифорнийского города Сими-Вэлли.

Инцидент произошел утром 1 июля в клинике Family Dental Care. Находившиеся в клинике и близлежащих зданиях очевидцы рассказали, что услышали звуки выстрелов, а затем увидели прибывших к зданию клиники полицейских, которые оцепили территорию и стали эвакуировать людей.

Стрелявший укрылся в клинике, и после часа переговоров полицейским удалось убедить его сдаться. Имя правонарушителя, равно как и мотивы его действий, в полиции комментировать не стали до выяснения обстоятельств случившегося.

Убитая женщина, 24-летняя Мариэла Паредес, по всей видимости, была женой открывшего стрельбу мужчины, сообщает Lenta.ru.