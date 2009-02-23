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В Каире расследуют обстоятельства взрыва в историческом центре города

23 февраля 2009 09:02
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Задержаны трое подозреваемых. Самодельная бомба сработала накануне вечером в популярном среди туристов кафе. По данным полиции, взрывное устройство бросили неизвестные, проезжая мимо на мотоцикле. В результате погибла 17-летняя француженка, еще 20 человек получили ранения. Большинство из них – французские туристы. С места взрыва эвакуированы все иностранцы – правоохранители опасаются, что в квартале могут быть заложены дополнительные взрывные устройства.
# происшествия

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