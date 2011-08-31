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В Йемене кортеж министра обороны подорвался на мине

31 августа 2011 10:18
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Чиновник не пострадал, однако двое его охранников погибли и четверо ранены.

Инцидент произошел во время визита генерала в провинцию Абьян на юге страны. В течение нескольких месяцев там активно идут столкновения правительственных войск с боевиками-исламистами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Йеменская ячейка Аль-Каиды — одна из самых активных группировок в регионе и мире. В ноябре прошлого года ее главари взяли на себя ответственность за крушение грузового самолета в Арабских Эмиратах и за посылки со взрывными устройствами, обнаруженные в почтовых грузах близ Лондона и на складе в Дубае.

# происшествия

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