В Йемене кортеж министра обороны подорвался на мине

Чиновник не пострадал, однако двое его охранников погибли и четверо ранены.

Инцидент произошел во время визита генерала в провинцию Абьян на юге страны. В течение нескольких месяцев там активно идут столкновения правительственных войск с боевиками-исламистами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Йеменская ячейка Аль-Каиды — одна из самых активных группировок в регионе и мире. В ноябре прошлого года ее главари взяли на себя ответственность за крушение грузового самолета в Арабских Эмиратах и за посылки со взрывными устройствами, обнаруженные в почтовых грузах близ Лондона и на складе в Дубае.