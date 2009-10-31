В Израиле погиб белорусский турист

После несчастного случая в море он скончался в больнице.

Несмотря на все усилия врачей его жизнь спасти не удалось.

Трагедия произошла в Нетании. Двое граждан Беларуси приехали на море вместе со своим другом-израильтянином. Невзирая на штормовую погоду и трехметровые волны, они пошли купаться, но вскоре начали тонуть.

Константин Макаревич, первый секретарь посольства Республики Беларусь в Государстве Израиль по консульским вопросам:

Спасатели вытащили его из воды. Приехавшая бригада «скорой помощи», а затем и врачи больницы предпринимали попытки по приведению пострадавшего в чувство, однако к успеху они не привели, и он скончался в больнице города Нетания. Посольство держит ситуацию под контролем и поддерживает постоянный контакт с родственниками умершего.

Второй белорус сумел справиться с волнами и самостоятельно выбрался на берег. Теперь его жизни ничего не угрожает. Третий мужчина — гражданин Израиля — пропал без вести. Сейчас его ищут береговая охрана и полицейские вертолеты.