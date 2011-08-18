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В Израиле неизвестные обстреляли пассажирские автобусы

18 августа 2011 14:56
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На данный момент известно о шести погибших и десяти раненых.

По предварительной информации, стрельба велась с египетской территории. Нападение было совершено на пустынной трассе в 30 километрах от курорта Эйлат. Известно, что в первом автобусе находились военнослужащие израильской армии.

Все дороги в южном направлении перекрыты армейскими подразделениями.

одвергся атаке и израильский город Беэр-Шев, который находится недалеко от границы с Сектором Газа. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия

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