В Израиле неизвестные обстреляли пассажирские автобусы

На данный момент известно о шести погибших и десяти раненых.

По предварительной информации, стрельба велась с египетской территории. Нападение было совершено на пустынной трассе в 30 километрах от курорта Эйлат. Известно, что в первом автобусе находились военнослужащие израильской армии.

Все дороги в южном направлении перекрыты армейскими подразделениями.

одвергся атаке и израильский город Беэр-Шев, который находится недалеко от границы с Сектором Газа. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».