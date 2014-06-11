Прямой эфир

В Ижевске 10-летний мальчик погиб под надгробной плитой дедушки

11 июня 2014 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Несчастный случай произошел в Ижевске. Ребенок вместе с матерью находился на Александровском кладбище на могиле дедушки.

Во время уборки места захоронения надгробная плита упала на мальчика. Он скончался от черепно-мозговой травмы.

По предварительным данным надгробие было установлено в конце 1980-х годов.

Напомним, несколько месяцев назад несчастный случай в Гомеле унес жизнь маленького мальчика. Пятилетний ребенок утонул в очистном коллекторе. Все произошло на авторынке, куда отец мальчика отправился за запчастями. Видимо, увлекшись покупками, сына он хватился слишком поздно, когда прохожие обратили внимание на потерянную детскую шапку. Найти ребенка удалось лишь спасателям-водолазам уже на большой глубине.

# происшествия # Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
Житель Чили на неисправном лифте врезался в крышу дома. Видео-подтверждение
11 июня 2014 10:02

Житель Чили на неисправном лифте врезался в крышу дома. Видео-подтверждение

На Германию, Францию и Нидерланды обрушились грозы с градом, а Польша изнывает от 40-градусной жары
11 июня 2014 06:47

На Германию, Францию и Нидерланды обрушились грозы с градом, а Польша изнывает от 40-градусной жары

В штате Орегон неизвестный ворвался в школу и расстрелял из винтовки учеников. 1 человек погиб
11 июня 2014 06:46

В штате Орегон неизвестный ворвался в школу и расстрелял из винтовки учеников. 1 человек погиб