В Ижевске 10-летний мальчик погиб под надгробной плитой дедушки

Новости России. Несчастный случай произошел в Ижевске. Ребенок вместе с матерью находился на Александровском кладбище на могиле дедушки.

Во время уборки места захоронения надгробная плита упала на мальчика. Он скончался от черепно-мозговой травмы.

По предварительным данным надгробие было установлено в конце 1980-х годов.

Напомним, несколько месяцев назад несчастный случай в Гомеле унес жизнь маленького мальчика. Пятилетний ребенок утонул в очистном коллекторе. Все произошло на авторынке, куда отец мальчика отправился за запчастями. Видимо, увлекшись покупками, сына он хватился слишком поздно, когда прохожие обратили внимание на потерянную детскую шапку. Найти ребенка удалось лишь спасателям-водолазам уже на большой глубине.