В Ивьевском районе парень угнал МАЗ и покатался по школьному стадиону

Новости Беларуси. Житель Ивьевского района угнал самосвал, чтобы покататься на нем по стадиону одной из школ. Эту информацию сообщает УВД Гродненского облисполкома.

31 июля 20-летний парень зашел на территорию школы в селе Морино. Там же в ночное время суток местный предприниматель паркует свою технику. Молодой человек захотел прокатиться на МАЗе. В машине как раз были открыты двери, а ключи находились в замке зажигания, поэтому молодой человек начал кататься по школьному стадиону. Закончив, он оставил МАЗ и ушел в неизвестном направлении.