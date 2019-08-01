Прямой эфир

В Ивьевском районе парень угнал МАЗ и покатался по школьному стадиону

01 августа 2019 14:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Житель Ивьевского района угнал самосвал, чтобы покататься на нем по стадиону одной из школ. Эту информацию сообщает УВД Гродненского облисполкома.

31 июля 20-летний парень зашел на территорию школы в селе Морино. Там же в ночное время суток местный предприниматель паркует свою технику. Молодой человек захотел прокатиться на МАЗе. В машине как раз были открыты двери, а ключи находились в замке зажигания, поэтому молодой человек начал кататься по школьному стадиону. Закончив, он оставил МАЗ и ушел в неизвестном направлении.

В Ивьевском районе парень угнал МАЗ и покатался по школьному стадиону-1

Фото: vk.com/uvdgrodno

Утром следующего дня хозяин обнаружил МАЗ на другом месте и обратился к правоохранителям. Подозреваемый был оперативно установлен. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

Зимой текущего года женщина унала служебный автомобиль «Нива». В результате погони она не справилась с управлением, вылетела в кювет и перевернулась (читать далее). 

# Авария в Гродненской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Смолевичском районе в заброшенном доме мужчина нашёл скелет человека
01 августа 2019 14:33

В Смолевичском районе в заброшенном доме мужчина нашёл скелет человека

Четверо рабочих отравились при чистке скважины в Минском районе
01 августа 2019 12:05

Четверо рабочих отравились при чистке скважины в Минском районе

Белорусские пограничники нашли на дне вагона россиянина. Он ехал в Польшу
01 августа 2019 12:02

Белорусские пограничники нашли на дне вагона россиянина. Он ехал в Польшу