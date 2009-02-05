Прямой эфир

В Ивановском районе местный житель угнал трактор с бочкой отходов спиртопроизводств

05 февраля 2009 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Транспорт, как объясняет сам нарушитель, понадобился, чтобы добраться до дома. А вот у следователей другая версия - угонщика привлекло содержимое цистерны.

Свой трактор Андрей Янчук сегодня не упускает из виду. Накануне МТЗ угнали прямо из-под носа. Следы на снегу выдали маршрут угонщика.  49-летний механизатор в состоянии алкогольного опьянения сперва чуть не въехал в здание детского сада.

Припарковался горе-водитель у собственного дома. Когда в двери постучала милиция с похищенным расстался не сразу. Дома у шумахера оказалось целое хозяйство - собственная бочка с аналогичным содержимым. Жители поселка до сих пор не верят, что такое учудил, казалось бы, образцовый механизатор. Да и сам виновник произошедшее объясняет с трудом.

Местные буренки недостаток  в корме возможно и не заметили бы.  Но по закону же придется ответить. В отношении механизатора возбуждено уголовное дело. Теперь шумахеру грозит до 7 лет лишения свободы.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
04 февраля 2009 11:46

Финансовая милиция и оперативники госбезопасности задержали руководителя криминальной пирамиды Андрея Ширея

04 февраля 2009 09:09

Австралийский штат Квинсленд объявлен зоной бедствия

03 февраля 2009 11:52

Зима может обойтись Британии в миллиард фунтов