В Ивановском районе местный житель угнал трактор с бочкой отходов спиртопроизводств

Транспорт, как объясняет сам нарушитель, понадобился, чтобы добраться до дома. А вот у следователей другая версия - угонщика привлекло содержимое цистерны.

Свой трактор Андрей Янчук сегодня не упускает из виду. Накануне МТЗ угнали прямо из-под носа. Следы на снегу выдали маршрут угонщика. 49-летний механизатор в состоянии алкогольного опьянения сперва чуть не въехал в здание детского сада.

Припарковался горе-водитель у собственного дома. Когда в двери постучала милиция с похищенным расстался не сразу. Дома у шумахера оказалось целое хозяйство - собственная бочка с аналогичным содержимым. Жители поселка до сих пор не верят, что такое учудил, казалось бы, образцовый механизатор. Да и сам виновник произошедшее объясняет с трудом.

Местные буренки недостаток в корме возможно и не заметили бы. Но по закону же придется ответить. В отношении механизатора возбуждено уголовное дело. Теперь шумахеру грозит до 7 лет лишения свободы.

