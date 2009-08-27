В Ивацевичах вор стащил с витрины магазина 22 упаковки семги

Рыбка потянула на сумму более 440 тысяч рублей.

Около пяти вечера в переполненный торговый зал универсама «Ивацевичский» заглянул заезжий «гастролер» из Барановичей, ранее, кстати, судимый за грабеж. Под шумок снял с одной из витрин 22 упаковки филе семги и скрылся, не заплатив.

— Хорошо, что в магазине установлено видеонаблюдение. Преступника наши сотрудники задержали в течение получаса с того момента, как продавцы обнаружили пропажу, — рассказал детали начальник отдела уголовного розыска Ивацевичского РОВД Андрей Бурдь.

Сейчас любитель рыбных деликатесов ожидает решения своей участи в ИВС местного отдела милиции, пишет «СБ. Беларусь сегодня».