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В Италии видного мафиози арестовал Санта-Клаус

24 декабря 2010 13:26
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В Италии видного мафиози схватили не совсем стандартным способом. В операции участвовал карабинер, переодетый в костюм Санта-Клауса. За преступником установили слежку, в ходе которой выяснилось, в какой магазин он регулярно приезжает, чтобы собирать с продавцов деньги. Накануне операции торговцу передали меченые купюры. Преступник приехал, забрал дань, а на улице его встретил Санта-Клаус, который и надел на мафиози наручники, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# происшествия # Фотофакт

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