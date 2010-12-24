В Италии видного мафиози арестовал Санта-Клаус

В Италии видного мафиози схватили не совсем стандартным способом. В операции участвовал карабинер, переодетый в костюм Санта-Клауса. За преступником установили слежку, в ходе которой выяснилось, в какой магазин он регулярно приезжает, чтобы собирать с продавцов деньги. Накануне операции торговцу передали меченые купюры. Преступник приехал, забрал дань, а на улице его встретил Санта-Клаус, который и надел на мафиози наручники, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».