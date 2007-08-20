В Италии произошел неприятный инцидент с белорусской девочкой

По информации, поступившей в местную полицию, 11-летняя гражданка Беларуси подвергалась сексуальным притязаниям со стороны главы семейства, в котором воспитанницу детского дома разместили на время отдыха.

В настоящий момент итальянскими правоохранителями ведется предварительное расследование обстоятельств пребывание нашей гражданки в Италии.

Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Италии Алексей Скрипко: "Я хотел бы подчеркнуть, что эта информация появилась в посольстве еще 12 августа. И мы сразу же предприняли все меры по защите прав нашей 11-летней несовершеннолетней гражданки. По согласованию с судом Генуи, было принято решение о том чтобы изъять девочку из этой семьи. Она была помещена в группу других белорусских детей из той же самой школы-интерната из которого приехала. И сейчас находится в центральной части Италии с другими сопровождающими. Чувствует себя хорошо. Ей нравится в данном месте пребывания. И она по окончании курса оздоровления в конце августа вернется в Беларусь. Пока я бы не стал давать долгосрочные комментарии, поскольку вся информация должна быть проверена."

