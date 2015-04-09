В Италии обвиняемый открыл стрельбу прямо в зале суда: 3 человека погибли

Новости Италии. Полиции удалось задержать открывшего стрельбу в здании трибунала Милана. Его личность уже установлена. Убийцей оказался Клаудио Джардьелло. Он обвинялся в фиктивном банкротстве.

Трагедия разыгралась несколько часов назад в зале суда.

Во время процесса ответчик открыл огонь по присутствующим. От полученных ран погибли три человека, в том числе судья, занимавшийся делами о банкротствах. Еще один из погибших умер от разрыва сердца.

Стрелявшему удалось скрыться, однако вскоре он был арестован. Следователи выясняют, как злоумышленник пронес огнестрельное оружие в учреждение, у входа в которое стоят рамки металлоискателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.